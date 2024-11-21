Кувейт потратит более $30 млрд на увеличение добычи нефти

Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) планирует потратить около 10 млрд динаров ($33 млрд) в течение пяти лет на наращивание мощностей по добыче нефти, делая ставку на устойчивый спрос на десятилетия вперед. Об этом сообщает Bloomberg.

Расходы KPC являются частью инвестиционной программы стоимостью 20 миллиардов динаров, которая началась в апреле и охватывает все сферы - от разведки и добычи до нефтехимии. Подразделение разведки и добычи государственной компании имеет целью достичь мощности в 3,2 миллиона баррелей в день в следующем году, а к 2035 году - 4 миллиона баррелей в день.

Кувейтский прогноз по спросу перекликается с мнением ряда других производителей и трейдеров, таких как TotalEnergies SE и Vitol Group. Однако Международное энергетическое агентство, советник ключевых стран-потребителей, заявило, что использование нефти прекратит расти к 2030 году, поскольку переход на электромобили и возобновляемые источники энергии набирает обороты.

Кувейт уже входит в десятку крупнейших мировых производителей, добывая чуть менее 2,5 млн баррелей в день. Это опережает других членов ОПЕК - Нигерию и Ливию.

Потенциальным препятствием для расширения добычи является ее квота в рамках ОПЕК+, которая составляет около 2,4 миллиона баррелей в день. Группа должна начать серию ежемесячных увеличений добычи в начале следующего года, но они будут скромными.