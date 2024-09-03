Последнее обновление: 03.09.2024 11:43

Украинские дроны атаковали аэродром в Твери

В ночь на 3 сентября украинские беспилотники начали атаку по военному аэродрому, расположенному около Твери.

В местных пабликах опубликованы кадры, на которых видна стрельба из огнестрельного оружия по целям в воздухе. Около Твери находится военный аэродром "Мигалово", некоторые Telegram-каналы написали, что речь идет про атаку именно по нему.

Впоследствии российские силовики подтвердили, что дроны атаковали аэродром "Мигалово". Там расположены российские военные транспортные самолеты, в частности Ил-76МД и Ан-124.

Правительство Тверской области 1 сентября сообщало об ударах украинских дронов по гидроэлектростанции в городе Конаково. На ГРЭС начался пожар, который, по данным властей, был ликвидирован.

Российские мониторинговые Telegram-каналы также пишут об украинских беспилотниках в небе над еще несколькими областями России, в том числе Тульской, Брянской и Орловской. Эти данные также не подтверждены официальными источниками.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование