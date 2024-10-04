Трехдневная забастовка докеров в США закончилась в пользу бастовавших

Трехдневная забастовка докеров в портах восточного побережья США закончилась, работа портов возобновляется, передает The Wall Street Journal.

Согласно информации, профсоюз Международной ассоциации докеров (ILA), представляющий 45 тыс. портовых рабочих, и группа работодателей United States Maritime Alliance (USMX) достигли предварительного соглашения по вопросу заработных плат, которое позволит десяткам тысяч докеров в США вернуться к работе.

По новому соглашению, заработная плата докеров в течение шести лет увеличится на 62% (ранее предложенное повышение на 50% за аналогичный срок было отвергнуто). Стороны намерены продлить соглашение до 15 января 2025 года, и продолжить переговоры по нескольким другим нерешенным вопросам.

Забастовка в 36 портах Атлантического побережья США началась во вторник, 1 октября, и стала первой для отрасли примерно за полвека. Причиной забастовки стало то, что Международная ассоциация портовых грузчиков и представители судоходной отрасли США не смогли согласовать новый договор об условиях и оплате труда.