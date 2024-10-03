В Германии сократят социальные выплаты отказывающимся работать

Правительство Германии согласовало законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей социальной помощи (Bürgergeld). Об этом сообщает Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.

Согласно законопроекту, получателям государственной социальной помощи в Германии, которые отказываются от предложенной работы или обучения без уважительной причины, сократят выплаты на 30% в течение трех месяцев.

Безработным, которые не явятся на прием в центр занятости без уважительной причины, также снизят выплаты на 30% на один месяц (ранее штраф составлял 10%).

К людям, которые получают государственную социальную помощь и работают нелегально, также будут применяться более жесткие санкции. Центры занятости будут юридически обязаны сообщать таможенной администрации о подозрениях относительно незадекларированного труда.

"Это преследует цель в будущем более эффективно бороться с незадекларированной работой при получении гражданами социальной помощи", – говорится в сообщении.

В то же время правительство Германии устанавливает максимально допустимое время, которое люди могут тратить на дорогу для работы. Если продолжительность рабочего дня не превышает шести часов, то время на дорогу для работы в один конец должно составлять не более 2,5 часов, а если она больше – до трех часов.

Изменения в закон также предусматривают интеграционную стажировку для беженцев. Кроме того, работодатели будут получать субсидию, если освободят беженцев от работы по прохождению курсов профессионального языка.

Изменения еще должны быть одобрены германским парламентом (Бундестагом). Ожидается, что они вступят в силу в конце года.