Гражданин Беларуси тяжело ранен при теракте в Израиле

Гражданин Беларуси 1997 года рождения тяжело ранен в результате теракта 1 октября в Яффо (Израиль). Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

"С сожалением сообщаем, что в результате теракта 1 октября 2024 года в Яффо (Израиль) был тяжело ранен гражданин Беларуси 1997 года рождения. Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший", - говорится в сообщении.

Утверждается, что прогнозы врачей в настоящее время позитивные.

МИД отмечает, что в связи с продолжающимся обострением обстановки сохраняет актуальность рекомендация ведомства о возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь Израиль и Ливан.

"В случае неотложной необходимости посещения ближневосточного региона гражданам Беларуси следует строго учитывать складывающуюся ситуацию, позаботиться о своей безопасности, отслеживать официальные уведомления авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства либо о приостановке работы аэропортов. Это касается всех стран, затронутых конфликтом либо находящихся по соседству", - говорится в сообщении МИД.