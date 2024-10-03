В Беларуси собираются разработать кодекс правил для учащихся. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец в интервью гостелеканалу.

"Хотел бы отметить, что высокий статус педагога начинается с уважения и учащихся, и родителей к своему учителю. В этой связи мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем. Это очень важный аспект, потому что только лишь при особом отношении к нашему учителю мы будем действительно уверены в том, что школа является храмом", - сказал чиновник.