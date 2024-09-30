Последнее обновление: 30.09.2024 15:05

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник растут

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 составляет $72,35 за баррель, что на $0,37 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,38 до $71,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась в цене на $0,36 до $68,54 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,51 (0,8%), до $68,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4%.

Далее по теме
Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование