Цены на нефть эталонных марок завершают неделю значительным снижением

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в пятницу, завершая неделю существенным снижением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,49 за баррель, что на $0,11 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,86 до $71,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,07 до $67,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $2,02 до $67,67 за баррель.

На этой неделе Brent потеряла уже 4,2%, WTI - 4,9%.