В Беларуси законопроект о потребительском кредите и микрозайме приняли в первом чтении

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О потребительском кредите (микрозайме)".

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, закон будет распространяться на банки, ломбарды, которые предоставляют займы под залог имущества, а также на операторов сотовой связи, которых после принятия закона планируется наделить правом предоставлять микрозаймы.

Кроме этого, для пользователей микрозаймов основным изменением является то, что уменьшится сумма платежей. В законопроекте устанавливается ограничение по предельной сумме платежей для микрозаймов сроком до одного года. Сумма таких платежей не может превышать сумму займа.

Также вводится отсрочка по потребительскому кредиту для тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Помимо этого, вводится обязанность банков (микрофинансовых организаций) информировать заявителя до заключения договора потребительского кредита (микрозайма) о превышении размера установленных показателей долговой нагрузки (обеспеченности кредита) для принятия заявителем взвешенного решения.

Еще одна цель принятия законопроекта - поэтапно гармонизировать и сблизить подходы к нормативному регулированию кредитных и некредитных финансовых организаций в Беларуси и РФ.