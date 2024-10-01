По подозрению в шпионаже в Германии арестовали гражданку Китая

В немецком городе Лейпциг арестовали гражданку Китая по подозрению в шпионской деятельности и передаче информации о поставках оружия. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Германии.

Подозреваемую Яки Х. обвиняют в передаче информации, полученной во время работы в логистической компании в аэропорту Лейпциг/Халле, сотруднику китайской спецслужбы, который преследуется отдельно, отметили в заявлении, сообщает Reuters.

Второй гражданин Китая по имени Цзянь Г. работал помощником Максимилиана Кра, депутата Европарламента от ультраправой "Альтернативы для Германии", когда его арестовали в этом году по подозрению в "особо тяжком" шпионаже в пользу Пекина, передает агентство.

По словам генерального прокурора, информация, переданная Яки Х. в 2023 и 2024 годах, включала данные о полетах, грузах и пассажирах, а также о перевозках военной техники и людей, связанных с немецкой вооруженной компанией.