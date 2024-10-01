Париж начинает брать тройную плату за парковку внедорожников гостей города

Водителям внедорожников, которые гостят в Париже, придется платить тройной тариф за парковку такой машины. Об этом сообщает Le Parisien.

Во французской столице с 1 октября вступили в силу ряд постоянных или временных обновлений по организации дорожного движения. Одно из них – тройной тариф за парковку больших внедорожников гостей города.

Такое нововведение в начале года поддержали на референдуме более половины жителей Парижа.

Водителям автомобилей с двигателем внутреннего сгорания весом более 1,6 тонны, а также электромобилей и гибридов весом более 2 тонн придется заплатить за час на парковке в центре Парижа 18 евро, а в других округах столицы – 12 евро.

Таким образом, за шесть часов парковки внедорожника в центральных кварталах Парижа придется заплатить 225 евро, по сравнению с 75 евро ранее.

Тройной тариф распространяется только на "гостей", которые не имеют никаких постоянных дел в Париже. Для парижан, тех, кто работает в столице, а также для лиц с инвалидностью действуют отдельные тарифы на парковку.

Еще одно нововведение с 1 октября – снижение максимальной разрешенной скорости движения на кольцевой дороге Парижа. Первые знаки о новых скоростных ограничениях появились в ночь на вторник, на остальных участках их постепенно будут устанавливать в последующие недели.