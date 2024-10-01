Последнее обновление: 01.10.2024 12:25

Binance Казахстан получила лицензию на деятельность в стране

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила полную лицензию DATF от Агентства по финансовым услугам Астаны. Соответствующий пост опубликовал CEO компании Ричард Тенг.

Лицензия разрешает Binance Казахстан управлять платформой для торговли и обмена криптовалют, а также предлагать услуги брокера и кастодиана.

Процесс проверки для получения лицензии DATF проходил в несколько этапов: внешний финансовый аудит, сертификация по стандарту ISO и соответствие многочисленным нормативным актам.

Решение о выдаче полной лицензии предваряло одобрение регулятора.

«Очень благодарен за дальновидный подход Казахстана к финансовым инновациям. Отличная веха для криптовалют», - написал Тенг.

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Binance получила лицензию.

Напомним, в мае Binance Казахстан получила международные сертификаты ISO в области управления информационной безопасностью и конфиденциальной информацией.

Ранее биржа и национальный оператор почтовой связи «Казпочта» подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации инновационных финансовых услуг в Казахстане.

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