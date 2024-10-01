Во Франции пройдет первая при новом правительстве акция против пенсионной реформы

Ряд французских профсоюзов анонсировали протест на 1 октября, требуя отменить уже принятую непопулярную пенсионную реформу и повысить заработные платы. Об этом сообщает AFP.

Профсоюзы CGT, Solidaires и FSU призвали присоединяться к их демонстрации, чтобы требовать отмены пенсионной реформы и увеличения заработных плат. Это станет первым таким протестом при новом правительстве во главе с Мишелем Барнье.

"Мы можем добиться ее отмены, как свидетельствует заявление Мишеля Барнье, расклад сил – в нашу пользу", – заявила представительница CGT Софи Бине.

Барнье в первых комментариях выразил готовность к дискуссиям об "улучшении" реформы.

CGT, которая является вторым крупнейшим профсоюзом во Франции, с августа призывает объединяться и добиваться полной отмены реформы и улучшения условий труда.

Демонстрация 1 октября в Париже отправится с площади Данфер-Рошеро в 14 часов к зданию нижней палаты парламента так, чтобы оказаться там одновременно с представлением бюджета.

Также в этот день Барнье должен выступать с объяснением своих политических приоритетов.

Ожидается, что этот протест будет относительно небольшим. В то же время на фоне него пройдет также забастовка железнодорожников, что повлияет на движение региональных поездов с 19 часов вторника до 8 часов утра среды. Также могут не выйти на работу некоторые учителя.