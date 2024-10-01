Литва может разрешить пограничникам сбивать воздушные шары контрабандистов

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами. Об этом сообщает LRT.

Комментарий министра прозвучал после того, как поздно вечером в субботу на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.

"Наше послание четкое: мы предложим законодательные поправки, которые позволят нашим офицерам уничтожать такие объекты", – сказала Билотайте журналистам в понедельник.

Комментируя ситуацию, командующий Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас заявил BNS в понедельник, что пограничники не имеют ни оружия, ни законных полномочий сбивать такие объекты.

По словам Билотайте, воздушные шары, используемые для контрабанды, оборудованы GPS-передатчиками, которые позволяют преступникам определить местонахождение груза после того, как он пересек границу.

"Сейчас обсуждается предложение с регулятором связи ограничить GPS-сигнал этих устройств связи. Мы ищем конкретные решения", – сказала она.

Министр не уточнила, когда эти законодательные изменения могут быть приняты, и пограничники получат право сбивать по крайней мере низколетящие воздушные шары, перевозящие контрабанду.

Пограничники говорят, что заметили рост этого вида контрабанды прошлой весной и уже проинформировали об этом Министерство внутренних дел.

Пограничники также говорят, что не могут обнаружить большинство метеорологических аэростатов при пересечении литовской границы, поскольку они находятся слишком высоко и могут быть замечены только военными радарами.