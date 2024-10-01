В Беларуси утвердили правила полетов в зоны конфликтов

Постановлением Минтранспорта и коммуникаций № 53 от 1 июля 2024 года утверждены авиационные правила по обеспечению безопасности при выполнении полетов в зоны конфликтов.

Согласно документу, правила определяют порядок обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в области гражданской авиации для повышения уровня безопасности полетов гражданских воздушных судов при осуществлении международных воздушных перевозок грузов рейсами по договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) в зоны конфликтов, имеющих потенциальную опасность для безопасности полетов. Распространяются правила на эксплуатантов воздушных судов (организации Беларуси).

Подготовка и принятие решения о выполнении чартерных рейсов в зоны конфликтов осуществляются в соответствии с этими правилами. Ими определен порядок подготовки и принятия такого решения.

В частности, при принятии решения о выполнении чартерного рейса в зону конфликта авиакомпания принимает меры к тому, чтобы запланированный рейс не начинался или не продолжался, пока авиакомпания на основании обоснованных данных не удостоверится в том, что воздушное пространство, в пределах которого проходит предполагаемый маршрут от аэродрома вылета до аэродрома прибытия, включая предполагаемые аэродромы взлета, назначения и запасные аэродромы на маршруте, может безопасно использоваться для запланированного рейса.

При этом чартерный рейс в зону конфликта выполняется только после получения разрешений на использование воздушного пространства стран по маршруту и дополнительного анализа ситуации в регионе выполнения чартерного рейса и гарантий безопасности принимающей стороны.

"Отсутствие каких-либо ограничений в иностранном воздушном пространстве не исключает проведения авиакомпанией своей собственной оценки рисков для безопасности полетов и авиационной безопасности в воздушном пространстве, через которое планируется осуществлять пролет", - говорится в документе.

В правилах также прописан порядок контроля.

Постановление вступает в силу с 11 октября 2024 года.