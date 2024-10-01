Частные социальные пансионаты Беларуси с 1 октября не могут работать без лицензии

С 1 октября частные социальные пансионаты Беларуси не могут работать без лицензии.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, с 1 июля вступила в силу норма о лицензировании частных социальных пансионатов. Получить лицензию было необходимо до 1 октября.

Постояльцам частных пансионатов, которые не прошли лицензирование, предлагаются альтернативные формы устройства. Среди них - государственные социальные пансионаты или частные с лицензией. Можно рассмотреть возможность поселения с учетом состояния здоровья как в государственные, так и в частные пансионаты, получившие лицензии.

Можно также воспользоваться услугами социального работника. Они предоставляются нетрудоспособным гражданам при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний. Такие услуги могут оказываться бесплатно, а также на условиях частичной либо полной оплаты. Для заключения договора родственникам необходимо обращаться в ТЦСОН. Специалисты подскажут алгоритм дальнейших действий.

В стране также предусмотрены услуги сиделки.

"Право на оказание таких соцуслуг имеют нетрудоспособные граждане, у которых есть резко выраженные нарушения (утрата) способности к самообслуживанию и передвижению, при наличии медицинских показаний", - поясняет пресс-служба.

Такие услуги предоставляются на условиях полной либо частичной оплаты. Объем - от 10 до 40 часов в неделю. Причем в случае госпитализации сиделка может навещать пожилого человека в учреждении здравоохранения. Для оказания данных услуг законному представителю необходимо обратиться в ТЦСОН по месту регистрации. В учреждении подскажут, какие необходимо собрать документы.

Предусмотрена и услуга долговременного ухода. Она представляет собой межведомственное взаимодействие по оказанию социальных услуг и медицинской помощи. Основная задача - максимально продлить пребывание пожилых людей, нуждающихся в уходе, в привычной домашней среде.