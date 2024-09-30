Литва запускает механизм пожертвований на нужды обороны

С 1 октября в Литве вступает в силу закон, который позволит гражданам, предприятиям и организациям Литвы делать пожертвования на нужды обороны страны, осуществляя онлайн-переводы или покупая "оборонные облигации". Об этом сообщил в понедельник министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сообщила, что облигации можно будет приобрести с 10 октября.

"Начиная с завтрашнего дня, будет активирована веб-страница, где... можно будет сделать банковский перевод, создать периодический платеж и купить облигации. Люди смогут выбрать сумму, которую они хотят пожертвовать, и сделать пожертвование через хорошо знакомый банковский механизм", – сказал Кащюнас, которого цитирует LRT.

"Люди, компании, различные организации смогут делать взносы в поддержку обороны Литвы", – добавил он.

По словам Кащюнаса, люди смогут делать одноразовые или периодические пожертвования, а деньги будут поступать на специальный счет Министерства обороны. Министерство будет регулярно информировать общественность об этом процессе.

Летом сообщалось, что правительство Литвы разрабатывает приложение для донатов на национальную оборону.