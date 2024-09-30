Энергоатом заказал защиту АЭС от шахедов

Энергоатом 25 сентября 2024 года заключил соглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Речь идет о железобетонных П-образных сооружениях, которые защищают большие трансформаторы от шахедов и осколочных поражений при косвенном попадании ракеты.

Как пишет издание, эффективность уже доказана на подстанциях Укрэнерго, которые вместе с Госвосстановлением начали закрывать еще в прошлом году и работы продолжаются до сих пор - настолько это небыстрая история. Но даже незавершенные полностью сооружения уже защищают от ударов.

Контракт для РАЭС размером 509 млн грн полностью скрыт, неизвестно никаких данных о размерах сооружения.