Последнее обновление: 30.09.2024 15:05

В Лондоне сотни демонстрантов вышли на марш с призывом вернуть Великобританию в ЕС

Сотни демонстрантов в воскресенье прошли маршем по Лондону, призывая правительство Великобритании восстановить членство в Европейском союзе.

Участники акции протеста назвали Brexit худшим решением за последние несколько столетий. Протестующие заявили, что Brexit серьезно подорвал экономику страны и ухудшил повседневную жизнь граждан.

" Brexit - худшее, что произошло с Великобританией за последние столетия. Он уже стоит или будет стоить каждому гражданину страны тысячу фунтов в год. Сотни компаний обанкротились, полки супермаркетов опустели, а лекарства стали дефицитом. Каждый раз, когда мы едем в аэропорт, приходится часами стоять в очередях. Это нужно срочно изменить. В противном случае ситуация в Великобритании будет только ухудшаться", - заявил участник акции Джон.

Согласно опросу, проведенному в августе, 59% британцев проголосовали бы за возвращение в ЕС.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Членство Великобритании в ЕС было прекращено 31 января 2020 года.



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