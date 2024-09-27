Последнее обновление: 27.09.2024 14:45

В Польше хотят увеличить штрафы за выбрасывание впустую продуктов питания

Министерство сельского хозяйства и развития села Польши предлагает увеличить штрафы за выбрасывание продуктов питания.

Ежегодно в Польше около 5 миллионов тонн продовольствия не расходуется по назначению, только 0,38% из этого поступает в неправительственные организации, которые распределяют еду нуждающимся. Однако дополнительные оплаты должны быть наложены только на торговлю, на которую приходится менее 7% пищевых продуктов, которые выбрасываются впустую.

Глава Федерации польских банков продовольствия Беата Цепла сказала, что штрафы должны позволить сберечь как можно больше продуктов. По ее словам, в прошлом году банки продовольствия ежедневно принимали продукты питания от 2,5 тысяч магазинов во всей Польше.

Хотя более половины поляков выбрасывает продукты питания, они делают это все реже: «Мы не выбрасываем продукты каждый день или каждую неделю, просто у нас бывают незапланированные покупки, мы не смотрим на срок годности, пропустим его и тогда, к сожалению, вынуждены выбросить такие продукты».

Потребители несут ответственность за 60% выбрасываемых продуктов питания, еще 30% приходится на фермеров и переработчиков, а на торговлю менее 7%. Но именно для магазинов должны быть повышены штрафы за выброшенные продукты питания.

Продавцы выступают против более высоких штрафов за пищевые отходы. Они считают, что регулирование должно охватывать всю пищевую цепочку и сосредоточиться на обучении потребителей.



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