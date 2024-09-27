В Украине заработает новая система проверки лекарств на фальсификацию по стандартам ЕС

Кабинет министров принял решение о создании и надлежащем функционировании в Украине национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Такое решение правительства обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковку лекарственного средства. Добровольно это можно будет делать с 1 января 2026, а обязательно – с 1 января 2028 года.

Производители будут обязаны маркировать упаковку лекарства кодом с уникальным идентификатором. Перед предоставлением потребителю лекарственные средства будут проверяться на подлинность – она будет устанавливаться системой сквозной проверки с проверкой на уровне дистрибьюторов.

"В местах отпуска лекарственное средство будут сканировать и проверять, соответствует ли информация на уникальном верификаторе той, которая внесена производителем в централизованное хранилище данных. Если данные будут совпадать, код на упаковке будет деактивироваться и лекарственное средство выдадут пациенту", – поясняет пресс-служба правительства.

Если информация не будет совпадать, система выдаст предупреждение и определит это как чрезвычайный случай. Тогда такое лекарство не будет выдавать потребителю, а их проверкой займутся компетентные органы.

"Верификация лекарственных средств с 2D-кодированием стала основным решением для многих развитых стран мира, чтобы выявить фальсифицированные лекарства, которые уже имеются на рынке, и предотвратить их появление в будущем", – отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Мария Карчевич.

Маркировка продуктов, поступающих в обращение в Украине, с помощью двумерного штрихкода является стандартом ЕС для противодействия фальсификации.