В Астане отключили майнинг-ферму с доходом $300 тысяч за два года

Специалисты АФМ Казахстана расследуют факт незаконной добычи криптовалют. Ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей в Астане.

Согласно материалам дела, с 2022 по май 2024 года подозреваемые занимались майнингом цифровых активов без соответствующей лицензии. Совокупная стоимость добытой ими криптовалюты превысила 143 млн тенге (около $300 тыс.).

«Ферма потребляла энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса», - сообщили в АФМ.

Правоохранители изъяли ASIC-майнеры, промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторную подстанцию.

В общей сложности за 2024 год в Казахстане вынесли семь приговоров по факту незаконного оборота цифровых активов. Арестовано имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге (более $2,5 млн).