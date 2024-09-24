С 10 ноября в ЕС изменятся правила пересечения границы

Еврокомиссия официально подтвердила дату запуска новой системы въезда/выезда (EES) - 10 ноября 2024 года, сообщает Schengen.News.

Система въезда/выезда (EES) - это автоматизированная ІТ-система, которая будет регистрировать иностранных путешественников, которые въезжают на территорию ЕС для краткосрочного пребывания, независимо от того, имеют они право на безвизовый въезд или нет.

Система заменит нынешний ручной штамп в паспорте и будет регистрировать имя путешественника, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица), а также дату и место въезда и выезда из ЕС.

Кроме регистрации въезда и выезда путешествующих, система также будет фиксировать отказы во въезде.

Главной целью системы является модернизация управления границами, предотвращение нелегальной миграции и защита европейских граждан, среди прочего, EES также поможет выявить лиц, которые находятся в ЕС, а также тех, кто пытается въехать в ЕС за подделанными документами.

После запуска EES все иностранцы должны будут зарегистрироваться в системе. Данные путешественников будут храниться в безопасной базе данных в течение трех лет. Это значит, что путешественникам не нужно будет проходить процесс регистрации каждый раз, когда они въезжают и выезжают из блока.