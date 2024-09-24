Для снижения рисков покупателей жилья в Узбекистане будут использовать эскроу-счета

Покупка жилья у застройщика в Узбекистане теперь будет проходить с использованием эскроу-счетов. Об этом 23 сентября заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании о мерах по развитию строительной индустрии и отрасли стройматериалов.

Введение новой меры обосновано нередкими случаями обмана покупателей недвижимости. Эскроу-счет позволит минимизировать риски при заключении сделки купли-продажи.

«Застройщики будут заключать договор с банками об организации продажи строящихся ими домов. Люди, желающие приобрести квартиру, будут платить не застройщику, а напрямую в банк. А банки будут предоставлять собранные средства застройщику в качестве ресурса. То есть банки будут выступать «мостом» между застройщиком и покупателем, гарантируя своевременное и качественное строительство жилья и передачу его владельцу», - пояснила пресс-служба президента Узбекистана.

Порядок покупки жилья с использованием эскроу-счетов будет протестирован в течение года в Самарканде, а также Янгихаётском и Сергелийском районах Ташкента.