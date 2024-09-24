В Германии арестовали четырех человек по подозрению в контрабанде людей

Четырех человек арестовали на юго-западе Германии по подозрению в контрабанде людей. Об этом сообщил представитель федеральной полиции.

По его словам, правоохранители провели рейды в Мангейме, а также в районах вокруг Карлсруэ и Вормса. Всего обыскали 24 объекта недвижимости, передает Reuters.

Немецкий полицейский рассказал, что дело касается группы мигрантов из Кавказского региона, которые были незаконно ввезены в Германию для нелегальной работы ниже установленной законом минимальной заработной платы, в том числе на строительных площадках.

По словам полиции, расследование было начато после того, как один из мигрантов был задержан при попытке покинуть Германию через аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Для рейдов задействовали 400 полицейских, а также сотрудников федеральной полиции, прокуратуры и центральной таможни.