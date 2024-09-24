Германия и Франция призывают ЕС заключить соглашение о миграции с Британией

Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании "важное" соглашение об убежище и миграции, которое бы "отвечало" требованиям Европейского Союза. Об этом стало известно The Times.

"Перезагрузка" европейских отношений, предложенная премьер-министром, рассматривается как возможность для ЕС добиться уступок по „легальной мобильности" мигрантов в Британию в обмен на помощь в прекращении нелегальных пересечений Ла-Манша на небольших лодках.

В совместном письме Нэнси Фезер, министра внутренних дел Германии, и Жеральда Дарманена, который до прошлой недели был ее французским коллегой, Европейскую комиссию призывают "быстро представить проект переговорного мандата" для переговоров.

"Мы считаем, что Brexit имел очень пагубные последствия для согласованности нашей миграционной политики. Отсутствие положений, регулирующих движение людей между Британией и Шенгенской зоной, очевидно, способствует динамике нелегальных потоков – и опасности, угрожающей людям, которые пользуются этим маршрутом в Ла-Манше и Северном море", – говорится в письме, о котором впервые сообщило Agence France-Presse и которое увидела газета Times.

"Приход к власти нового британского правительства, которое демонстрирует намерение конструктивно сотрудничать с ЕС, как нам кажется, будет способствовать конкретному прогрессу в этом вопросе", – говорят министры.

Иветт Купер, министр внутренних дел Британии, встретится с Фезеро и Бруно Ритейло, новым министром внутренних дел Франции, а также с Маттео Пьянтедози, их итальянским коллегой, на министерской встрече G7 в Мирабелла-Эклано в Италии в среду на следующей неделе.

"Мы перезагружаем наши отношения с Европой, к которым тори отнеслись так опрометчиво, но наши красные линии не изменились", – заявил источник, близкий к Куперу.

Источник, близкий к министру внутренних дел, заявил, что правительство отвергнет любые требования ЕС по увеличению чистой миграции или участия Британии в европейских квотах на мигрантов.

"Чистая миграция утроилась при последнем правительстве, и мы снизим ее. Не будет никакого возврата к свободе передвижения или какого-либо участия в какой-либо схеме квотирования нелегальной миграции в ЕС", – сказал собеседник.

В основном Франция и Германия обеспокоены тем, что отсутствие согласованного контроля и договора о правилах предоставления убежища, включая возвращение, является фактором, притягивающим нелегальных мигрантов в Шенгенскую зону.

"Франция и Германия особенно страдают от этого, учитывая их географическое положение", – говорится в письме.

Последние данные пограничного ведомства ЕС Frontex за январь-август этого года подтверждают обеспокоенность тем, что "выезды в Великобританию" из ЕС составляют 29% от 139 455 нелегальных въездов в Шенгенскую зону Европы.

Проблема возросла до такой степени, что 41 078 мигрантов, которые пытались пересечь границу из Европы в Великобританию за первые восемь месяцев этого года, почти равны 41 250 мигрантам, которые выбрали маршрут через центральное Средиземноморье.

Официальные лица во Франции и Германии обеспокоены тем, что с выходом Британии из ЕС на нее не распространяются общие правила предоставления убежища, и она стала привлекательным пунктом назначения, что углубляет миграционный кризис в Европе.

"Отсутствие положений, регулирующих перемещение лиц между Британией и Шенгенской зоной, очевидно, способствует увеличению потоков нелегальной миграции", – говорится в письме.

По мнению министров, отсутствие легальных перспектив в Великобритании побуждает людей уходить в подполье и укрепляет сети незаконной переправки людей.