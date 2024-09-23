Последнее обновление: 23.09.2024 11:12

Витебских чиновников будут обучать «противостоять диверсантам»

В Витебской области с 27 по 30 сентября пройдет командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Особое внимание будет уделено противодействию диверсионным группам противника, охране важных объектов и обеспечению правопорядка на территории области, а также формированию отрядов народного ополчения», - говорится в сообщении ведомства.

В роли обучаемых - должностные лица исполкомов и военкоматов области, представители территориальных органов внутренних дел, а также военнообязанные территориальных войск Витебского и Оршанского районов.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование