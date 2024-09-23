Витебских чиновников будут обучать «противостоять диверсантам»

В Витебской области с 27 по 30 сентября пройдет командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Особое внимание будет уделено противодействию диверсионным группам противника, охране важных объектов и обеспечению правопорядка на территории области, а также формированию отрядов народного ополчения», - говорится в сообщении ведомства.

В роли обучаемых - должностные лица исполкомов и военкоматов области, представители территориальных органов внутренних дел, а также военнообязанные территориальных войск Витебского и Оршанского районов.