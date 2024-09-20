Amazon представила ИИ-инструменты для создания рекламы

Amazon представила ряд ИИ-сервисов, включая генератор видео на базе искусственного интеллекта.

Инструмент предназначен для рекламодателей. Он позволяет создать видеопрезентацию продукта на основании изображения с учетом его уникального торгового предложения и функций.

Amazon также сообщила о запуске новой технологии генеративного ИИ для создания изображений. Он обладает рядом особенностей вроде смены фона для рекламируемого объекта.

Нейросеть способна создавать анимированные изображения из статичных картинок.

Видеогенератор и инструмент для создания «живых» иллюстраций доступны в бета-версии для избранных рекламодателей США. После их доработки состоится полноценный запуск.

Среди других анонсированных ИИ-решений:

персонализированный помощник Project Amelia. Он «понимает» бизнес продавца и предоставляет рекомендации, идеи и информацию для развития. В будущем инструмент сможет распознавать бизнес-возможности, диагностировать проблемы и разрабатывать концепции для увеличения дохода, оптимизации запасов и решения ключевых проблем;

ускоренная процедура добавления товара на маркетплейс. Продавцу достаточно ввести краткое описание, URL-адрес веб-сайта или изображение товара, а генеративный искусственный интеллект создаст полные списки продуктов, которые «помогут повысить продажи»;

A+ Content — позволяет создавать индивидуальный контент для улучшенного донесения ценности предложения и истории бренда до клиентов. Утверждается, что он способен увеличить продажи до 20%;

персонализация рекомендаций продуктов и их описаний. Amazon анализирует предпочтения клиентов на основании покупательской активности.

Ранее Amazon запустила персонального помощника на базе ИИ Rufus. Он предназначен для поиска продуктов, их сравнения и получения рекомендаций по поводу покупок.