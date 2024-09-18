Последнее обновление: 18.09.2024 16:53

Польша будет в течение года гасить кредиты на жилье пострадавших от наводнений

В Польше планируют помочь пострадавшим от наводнения и списать жилищные кредиты на год. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

По его словам, государство через специальный фонд возьмет на себя погашение этих кредитов в течение года, пишет RMF24.

"Мы будем погашать платежи по кредиту в течение 12 месяцев – мы как государство, через Фонд поддержки заемщиков", – объявил глава правительства.

При этом Туск подчеркнул, что "это списание, а не отсрочка".

Премьер-министр обратился к пострадавшим от наводнения и подчеркнул, что они будут "спокойны по поводу выплат по кредитам, по крайней мере в течение одного года".

Министр финансов Анджей Доманьский добавил, что списание не будет зависеть от размера кредитного взноса. Он подчеркнул, что оказанная поддержка не подлежит возврату.

Заявки можно будет подавать не только на бумаге, но и в электронном виде.



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