Турция успешно протестировала собственную систему ПВО "Стальной купол"

Турция успешно протестировала систему противовоздушной обороны SIPER-2, известную как "Стальной купол".

Планируется, что система сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели, сообщает турецкое издание NTV.

Отмечается, что над разработкой Siper-2 работали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.

Система противовоздушной обороны состоит из нескольких компонентов: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установки.

Турецкий "Стальной купол" также оборудован системой идентификации целей "свой-чужой" и имеет возможность одновременного запуска ракет из восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.

Ожидается, что SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух-земля", беспилотники, а в будущем также баллистические цели. Первая такая система должна быть введена в эксплуатацию в турецкой армии до конца этого года.