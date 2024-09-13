OpenAI представила способную думать ИИ-модель

ИИ-стартап OpenAI представил новую большую языковую модель o1, обученную методом с подкреплением для выполнения сложных рассуждений.

Нейросеть умеет думать — она способна создать длинную внутреннюю цепочку мыслей в ходе анализа вопроса, утверждает компания.

o1 избегает некоторых «ловушек рассуждений», поскольку может эффективно проверять сама себя, затрачивая больше времени на анализ частей вопроса. Модель в состоянии подойти к анализу задачи целостно, планируя и выполняя ряд действий в течение длительного периода времени.

Новый инструмент OpenAI подходит для решения задач, подразумевающих наличие нескольких подзадач. Например, обнаружение привилегированных писем или проведение мозгового штурма маркетинговой стратегии.

По информации OpenAI, на отборочном экзамене Международной математической олимпиады o1 решила 83% задач, GPT-4o — 13%. В конкурентном программировании на платформе Codeforces она показывает себя лучше 89% участников.

Возможности новой языковой модели пока ограничены: она не может анализировать веб-страницы, файлы и изображения.

Новый инструмент OpenAI дороже предшественника — API o1-preview стоит $15 за 1 млн входных токенов (в три раза дороже GPT-4o) и $60 за 1 млн выходных (в четыре раза дороже GPT-4o). Она доступна в ChatGPT корпоративным пользователям Plus или Team.

Ранее стало известно, что OpenAI ведет переговоры о привлечении $6,5 млрд при оценке в $150 млрд.