Последнее обновление: 13.09.2024 14:58

Власти Греции объявили пакет мер для повышения рождаемости

Правительство Греции представило пакет мер, с помощью которых надеется поощрять семьи рожать детей и изменить текущую демографическую тенденцию. Об этом сообщает Reuters.

В частности, министры по делам семьи, здравоохранения, финансов и внутренних дел 12 сентября рассказали о мерах, которыми правительство надеется поощрять семьи рожать больше детей.

В Греции, как и многих странах Европы, наблюдается тенденция к спаду рождаемости и старению населения, что в перспективе грозит значительными проблемами с пополнением пенсионного фонда. В 2022 году страна зафиксировала рекордно низкую рождаемость.

Предложенные меры включают налоговые скидки для родителей, скидки на услуги по уходу за ребенком, повышение заработных плат с 2025 года.

Заместитель министра финансов Танос Петралиас признал, что для изменения тенденций чисто финансовых поощрений недостаточно: нужно лучшее качество систем образования и здравоохранения, повышение уровня доходов и возможность совмещать рабочие и семейные дела.



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