Последнее обновление: 13.09.2024 14:58

В Чехии открывается первый салон продаж Aston Martin

Британский бренд эксклюзивных гиперкаров Aston Martin, прославившихся благодаря агенту 007 Джеймсу Бонду, откроет в Чехии свой первый салон.

Дилером автомобилей станет на рынках Чехии и Словакии компания CarTec Group Карела Кадлеца, сообщает ČTK.

Салон будет расположен в районе Праги Страшнице, на территории CarTec Group.

Копрания Aston Martin Prague начнет осуществление продаж и сервиса в начале четвертого квартала этого года. Салон и сервисный центр откроются в начале 2025 г. В будущем наряду с продажей новых автомобилей Aston Martin в Праге также можно будет приобрести подержанные автомобили в этой марки, сообщает дилер.



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