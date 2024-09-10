Последнее обновление: 10.09.2024 14:35

Google проиграл антимонопольный суд в ЕС на €2,4 млрд

Американский техногигант Google 10 сентября проиграл антимонопольный суд в Люксембурге и заплатит штраф в размере €2,4 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Штраф был наложен семь лет назад на компанию Alphabet (материнская компания Google) за использование собственного сервиса сравнения цен.

Суд признал несправедливым такое преимущество перед более мелкими европейскими конкурентами.

Судьи отметили, что законодательство ЕС санкционирует не наличие господствующего положения, а его неправомерное использование.

"В частности, запрещается поведение субъектов хозяйствования, которые занимают доминирующее положение, что препятствует конкуренции по сути и, таким образом, может нанести вред отдельным хозсубъектам и потребителям", - говорится в сообщении.



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