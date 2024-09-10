Средства персональной мобильности, в том числе электросамокаты в Беларуси хотят приравнять к транспортным средствам. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков.

"Внесено новое определение средства персональной мобильности. Это транспортное средство, его основной технической характеристикой предусмотрено ограничение скорости до 25 километров в час", - отметил Ротченков, которого цитируют госСМИ.

По его словам, транспортные средства, скорость движения которых по техническим характеристикам составляет более 25 км/ч, будут являться механическими транспортными средствами, подлежащим регистрации и прохождению остальных процедур для участия в дорожном движении.

Он уточнил, что "передвигающееся на средстве персональной мобильности лицо" будет считаться водителем.

Начальник ГАИ объяснил необходимость внесения изменений в ПДД относительно средств персональной мобильности статистическими данными.

"Количество ДТП с участием лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, возросло на 70% ", - сказал начальник Ротченков.

К средствам персональной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.