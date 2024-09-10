Последнее обновление: 10.09.2024 14:35

Австрия не будет принимать беженцев, которых Германия разворачивает на границе

Австрия не впустит обратно людей, которым было отказано в предоставлении убежища в Германии. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карнер в совместном интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung и Bild.

"У нас нет места для маневра. Таков закон", – констатировал он, добавив, что уже отдал распоряжение руководителю австрийской федеральной полиции не принимать никаких беженцев, которые следуют из Германии.

Глава МИД Австрии пояснил, что, согласно европейскому законодательству, беженцы, которые просят убежища, не должны неофициально разворачиваться на границе. Передача беженца может быть осуществлена только после согласия соответствующей страны-члена ЕС.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временный внутренний пограничный контроль на всех сухопутных границах Германии.

Она также объявила, не раскрывая подробностей, что ее министерство разработало модель, которая соответствует европейскому законодательству и позволит осуществлять больше принудительных депортаций, чем раньше.



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