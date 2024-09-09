Германия возобновляет контроль на всех сухопутных границах из-за мигрантов

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны для ограничения людей, въезжающих без визы. Об этом со ссылкой на источники сообщили сразу несколько немецких СМИ.

Отмечается, что Берлин решил усилить пограничный контроль не только для ограничения нелегальной миграции, но и для защиты внутренней безопасности от угроз исламистского терроризма и трансграничной преступности.

Немецкая сторона уже проинформировала об ограничениях Европейскую комиссию. Кроме того, по данным Bild, Фезер хочет встретиться с парламентской группой ХДС/ХСС для обсуждения новых ограничений.

Как пишет DPA, правительство ФРГ также разработало "модель эффективного принудительного возвращения в соответствии с европейским законодательством", которая расширит возможность депортации иностранцев, но ее детали неизвестны.

Сейчас принудительное возвращение на сухопутных границах Германии происходит только в определенных случаях: если кому-то запрещен въезд в страну или если он не подал прошение об убежище.

По данным Министерства внутренних дел Германии, с октября 2023 года, когда на сухопутных границах страны ввели стационарный контроль, не пустили в страну более 30 тысяч человек.