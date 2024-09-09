Местные власти Германии призвали активизировать депортацию проблемных иммигрантов

В Германии Ассоциация городов и муниципалитетов призвала правительство ускорить процесс депортаций проблемных иммигрантов. Об этом сообщает Spiegel.

На фоне нарастания "миграционных" дебатов в Германии Ассоциация городов и муниципалитетов призвала федеральное правительство обеспечить больше депортаций и создать для этого специальную рабочую группу.

Глава ассоциации Андре Бергегер настаивает, что наличие отдельной команды, которая занимается этим вопросом, ускорит процесс и поможет сделать его более эффективным. Он также возмутился тем, что муниципалитеты не привлекали напрямую к дискуссии по миграционной политике.

Сейчас преобладающую роль в процессе депортации играют федеральные земли, получая поддержку федеральной полиции.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.