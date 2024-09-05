Латвия намерена привлекать в армию иностранцев в кризисных ситуациях

Сейм Латвии во втором чтении поддержал предложенные Министерством обороны поправки к Закону "О военной службе", которые предусматривают возможность в кризисных ситуациях принимать на военную службу иностранных граждан.

Поправки к третьему чтению можно подать до 10 сентября, пишут латвийские медиа.

Поправки в закон "О военной службе" предусматривают, что в случае всеобщей или частичной мобилизации на добровольных началах смогут подать заявки на военную службу в Национальных вооруженных силах граждане стран Европейского Союза, стран Европейской ассоциации свободной торговли, стран НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

Иностранцев возьмут на службу, заключив с ними контракт на военную службу, если они будут отвечать требованиям по состоянию здоровья, установленным министром обороны, не будут сотрудниками или агентами служб безопасности СССР или другого иностранного государства, и если их принятие на службу будет отвечать интересам национальной безопасности по заключению Службы военной разведки и безопасности.

На службу могут быть приняты иностранцы, которые не были осуждены за особо тяжкие преступления и легально находятся в Латвии.

Иностранец должен владеть государственным языком или хотя бы английским или французским языком. Владение языком будет проверяться в порядке, установленном министром обороны.