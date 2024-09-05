Последнее обновление: 05.09.2024 13:24

Экс-замминистра энергетики Михадюка приговорили к шести годам колонии

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как сообщает Генпрокуратура, на основании ч. 3 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии усиленного режима со штрафом в 1000 базовых величин (40 тыс. рублей) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

В связи с амнистией суд постановил освободить Михаила Михадюка от наказания в виде лишения свободы частично сроком на год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Следует сказать, что назначенное судом наказание соответствует запросу прокурора.

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