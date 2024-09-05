Зарегистрированные в Беларуси машины должны быть вывезены из Латвии до конца октября

Зарегистрированные в Беларуси транспортные средства, которые в настоящее время находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или переоформлены до 31 октября. Соответствующие поправки в закон одобрила Комиссия латвийского Сейма по окружающей среде и региональной политике, пишут местные медиа.

Если транспортное средство не будет переоформлено или вывезено из страны в указанный срок, существует вероятность его конфискации.

По истечении указанного срока авто с белорусскими номерами смогут въезжать в Латвию только для пересечения территории страны транзитом. Однако для этого необходимо предварительно обратится в Дирекцию безопасности дорожного движения Латвии (можно дистанционно).

Также по истечении этого срока въезжать в Латвию смогут машины дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также авто в гуманитарных целях.

Исключение предусмотрено для лиц с ограниченными возможностями, которые управляют специально оборудованными личными авто, зарегистрированными в Беларуси, если въезд планируется с целью посещения родителей, детей или супруга, проживающих в Латвии. В этом случае человек сможет запросить разрешение на въезд в Латвию у Службы финансовой разведки (FID).

FID также сможет выдавать соответствующее разрешение в тех случаях, когда министр иностранных дел попросит рассмотреть ходатайство о въезде в Латвию по особым вопросам, связанным с государственной безопасностью. Оформить разрешение на въезд и пребывание на территории Латвии можно будет на срок до трех месяцев.

Аналогичный регламент в настоящее время действует для автомобилей, зарегистрированных в России.