Ночью украинские дроны атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области

В ночь на 28 августа в Ростовской области беспилотники атаковали нефтебазу, в результате чего там начался пожар. Об этом сообщили российские медиа.

Видео пожара на нефтебазе распространяют местные Telegram-каналы.

Согласно информации, дроны поразили нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. После атаки вспыхнули несколько цистерн на территории предприятия.

Местные медиа сообщили, что нефтебаза принадлежит комбинату "Атлас" Управления федерального агентства государственных резервов. Он расположен вблизи города Каменск-Шахтинский.

В то же время глава Ростовской области Василий Голубев написал, что «около 03:00 в Ростовской области были сбиты 4 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется».