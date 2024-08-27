Россия ночью вновь нанесла массированные удары по Украине

Ночью Россия совершила массированную атаку на Украину: три запуска "Кинжала", более 100 дронов-камикадзе, есть погибшие.

Так, во время удара по Кривому Рогу два человека погибли. Об этом сообщил глава администрации Криворожского района Евгений Сытниченко. Ранены четверо, под завалами могут находиться еще несколько человек. Разрушена гостиница, от взрыва также пострадали жилые дома, магазины, учреждение общепита и автомобили.

Воздушные силы ВСУ и украинские Telegram-каналы сообщили, что Украину - от Ровенской области на северо-западе до Харьковской на северо-востоке и от Киевской на севере до Херсонской на юге - атаковали десятки дронов-шахедов.

Кроме того, армия РФ нанесла три удара гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" - двумя по объектам во Львовской области, одной по военному аэродрому в Хмельницкой области. Данных о последствиях этих атак пока нет.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в течение суток российская армия 208 раз била по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак трое погибших и пятеро раненых.

По информации украинских медиа, в воздухе над страной до сих пор находятся несколько десятков "шахедов". В Киеве утром объявлена воздушная тревога.