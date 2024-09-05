В Беларуси с не отработавших по распределению взыскали почти 200 тыс. рублей

В Беларуси с не отработавших по распределению выпускников высших и средних учебных заведений взыскали в бюджет почти 200 тыс. рублей. Об этом сообщил Комитет госконтроля Беларуси.

В частности, в Гомельской области контролеры выявили более 30 выпускников, которые не отработали положенный срок и не возместили в бюджет около 300 тыс. рублей, "затраченных государством на их подготовку и обучение". В итоге власти взыскали в бюджет более 120 тыс. рублей, а возврат остальных средств взяли на контроль.

В соответствии с Кодексом об образовании, выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения или направления, обязаны отработать срок обязательной работы. Для выпускников вузов этот срок — 2 года, ссузов — 3, по целевому набору — 5 лет, информирует ведомство.