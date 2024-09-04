Последнее обновление: 04.09.2024 17:25

Литва закупила современные бельгийские пулеметы на €5 млн

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны Литвы закупило на €5 млн современные бельгийские пулеметы FN MINIMI, которые передадут Добровольческим силам охраны края Литовской армии и Службе охраны государственной границы. Об этом пишут литовские медиа.

По данным Минобороны, сделать это удалось раньше запланированного срока благодаря увеличению оборонного бюджета.

Контракт с бельгийским производителем оружия FN Herstal S.A. был подписан в начале прошлого года. Доставить пулеметы в Литву планируется до конца этого года.

Пулеметы FN MINIMI являются более современными и легкими, чем системы KSP-58, FN MAG, MG3, которые стоят на вооружении в Литовской армии, и для их обслуживания достаточно одного военнослужащего.

В Минобороны считают, что увеличение расходов на национальную оборону позволяет ускорить приобретение дронов, противовоздушных систем и вооружения, а также обновить имеющиеся мобильные системы ПВО и закупить новые.

В этом году расходы на оборону составят 3,2% ВВП Литвы.



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