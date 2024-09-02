Финляндия подготовила полный запрет на покупку недвижимости россиянами

Министерство обороны Финляндии подготовило законопроект о полном запрете на покупку недвижимости в стране гражданами России. Об этом сообщает Bloomberg.

В документе прямо не указано, что запрет касается именно россиян, но говорится, что закон будет применяться к иностранным гражданам, чья страна "нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии".

Запрет также коснется юридических лиц, "зарегистрированных на территории такого государства или находящихся во владении или под влиянием гражданина или субъекта такого государства".

Финляндия, которая присоединилась к НАТО в апреле прошлого года, уже приняла законодательство, позволяющее государству вмешиваться в сделки с недвижимостью до их совершения по соображениям национальной безопасности.

Впоследствии было заблокировано ряд покупок, включая продажу бывшего дома престарелых на западе страны недалеко от военной базы.

За прошедшие годы в Финляндии сообщалось о подозрительных сделках с недвижимостью, расположенных вблизи стратегических объектов. Часто покупатели имели связи с Россией. Такие объекты "могут быть использованы для нанесения ущерба или, возможно, в качестве плацдарма в связи с какой-то более крупной операцией", - заявлял премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Bloomberg News.