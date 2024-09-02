Правительство Великобритании обещает новый закон для усиления прав работников

Лейбористская партия Британии объявила в субботу о планах представить наиболее "насыщенную законодательную повестку дня" для нового правительства за последние десятилетия, включая принятие осенью законов, направленных на улучшение прав работников и большую защиту арендаторов жилья. Об этом сообщает Reuters.

Поскольку парламент должен вернуться с летних каникул в понедельник, лидер Палаты общин Люси Пауэлл заявила, что в течение следующих нескольких месяцев правительство введет законодательство, призванное передать власть от работодателей к работникам и позволить арендаторам оспаривать необоснованное повышение арендной платы.

Законопроект о правах наемных работников запретит контракты с нулевой оплатой труда – около 1 миллиона человек в Британии имеют трудовые контракты, в которых не указано минимальное количество часов, которые они могут отработать, и которые оплачиваются только за часы, отработанные на смене, а также запретит тактику увольнения и повторного найма.

Законопроект о правах арендаторов устранит угрозу произвольных выселений и запретит арендодателям дискриминировать семьи с детьми.

На этой неделе правительство также планирует принять закон о постепенной ренационализации сети пассажирских железных дорог и усилении роли официального контролера бюджета страны.

В четверг в Палате общин законодатели получат первую возможность обсудить законопроект о британской энергетике, который предусматривает создание государственной компании с капиталом в 8,3 млрд фунтов стерлингов ($10,89 млрд) для совместного инвестирования в зеленые технологии.

"Новое лейбористское правительство полно энергии, идей и стремления выполнить наш мандат на изменения. Именно поэтому мы объявили о насыщенной законодательной повестке дня", – сказала Пауэлл.

В течение следующих нескольких месяцев правительство также планирует ввести законодательство, которое ужесточит правила совместительства для законодателей и привлечет к персональной уголовной ответственности руководителей водоканалов, если их компании неоднократно будут нарушать правила очистки сточных вод.