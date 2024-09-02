Последнее обновление: 02.09.2024 14:17

Всеобщая забастовка началась в Израиле

Десятки тысяч израильтян вечером 1 сентября выступили с требованием освободить заложников, удерживаемых радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Демонстрации прошли в крупнейших городах страны, в том числе Тель-Авиве и Иерусалиме.

Протестующие обвиняют правительство Израиля в том, что оно делает недостаточно для заключения сделки с ХАМАС.

"Евреев убивают в туннелях Газы. Это невозможно осознать и нужно остановить", - заявил глава крупнейшей федерации профсоюзов "Гистадрут" Арнон Бар-Давид.

По его словам, соглашение с ХАМАС об освобождении заложников "важнее всего остального".

"Гистадрут" назначила всеобщую забастовку на 2 сентября, она продлится в течение всего дня. На часть дня закроется аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, прекратят работу правительственные учреждения, предприятия, школы и детские сады.

Вечером 31 августа израильская армия обнаружила в секторе Газа тела шести убитых заложников.



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