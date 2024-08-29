Последнее обновление: 29.08.2024 17:59

В Конституционный суд Грузии подан пятый иск против иноагентского закона

Конституционный суд 29 августа приступил к рассмотрению четырех исков, поданных против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Между тем, как сообщил председатель суда Мераб Турава, ранее был подан еще один, уже пятый иск.

«Вчера был подан новый иск, который еще не зарегистрирован… В этом иске выдвигались аналогичные требования, но поскольку с учетом процедур объединить его с этими исками не удалось, поэтому мы думаем, что этот иск будет рассматриваться дополнительно без устного слушания», - сказал судья, которого цитирует издание SOVA.

По словам Туравы, пятый иск подала «Ассоциация юридических фирм Грузии».

Напомним, что в Конституционном суде проходит рассмотрение исков против закона «О прозрачности иностранного влияния». Дело рассматривает Пленум Конституционного суда Грузии.

Истцами выступают президент Грузии, оппозиционные политики, третий сектор и корпус журналистов.



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