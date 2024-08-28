В Литве все рода войск оснастят FPV-дронами

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что все виды войск в стране будут иметь FPV-дроны. Об этом он заявил в среду вместе с командующим сухопутных войск генералом Раймундусом Вайкшнорасом в Пабрадском районе, представив планы приобретения беспилотников и их интеграции.

"Мы приняли решение закупить беспилотники FPV для всех видов вооруженных сил. Интегрируя волонтерские силы национальной обороны, военную академию и кадетский лицей имени генерала Повиласа Плехавичюса, таким образом мы создаем определенную экосистему беспилотников в армии. До конца этого года беспилотники FPV будут в руках нашей армии", – сказал министр национальной обороны, которого цитирует LRT.

На вооружение литовской армии планируется поставить различные типы беспилотных летательных аппаратов, боевые воздушные и морские дроны.

Закупки планируются для тактического и оперативного уровней, разведки, наведения на цель и уничтожения.

"Мы не можем отставать (...). Раньше у нас было китайское производство, но мы все поняли, что нам с ними не по пути, мы отдали их Украине, и теперь нам нужно заполнить дыры в этой сфере, и мы это сделаем", – подчеркнул командующий армии.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.